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В Лондоне заявили, что хотят улучшения отношений с Москвой
В Лондоне заявили, что хотят улучшения отношений с Москвой - РИА Новости, 13.06.2021
В Лондоне заявили, что хотят улучшения отношений с Москвой
Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но ответит на "злонамеренные действия", заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:09
2021-06-13T12:09
россия
доминик рааб
москва
лондон
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но ответит на "злонамеренные действия", заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб."Мы должны приспособиться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся. Мы будем делать это, давая ясно понять России и другим враждебным государствам, что будем привлекать к ответственности и заставлять платить за злонамеренное поведение. Тем не менее в равной степени мы бы хотели улучшить отношения, дверь дипломатии всегда остается открытой для улучшения поведения", - сообщил Рааб в интервью телеканалу Sky News.
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россия, доминик рааб, москва, лондон, в мире
В Лондоне заявили, что хотят улучшения отношений с Москвой
12:09 13.06.2021
 
© AP Photo / Matt DunhamНовый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Matt Dunham

Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но ответит на "злонамеренные действия", заявил Рааб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но ответит на "злонамеренные действия", заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мы должны приспособиться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся. Мы будем делать это, давая ясно понять России и другим враждебным государствам, что будем привлекать к ответственности и заставлять платить за злонамеренное поведение. Тем не менее в равной степени мы бы хотели улучшить отношения, дверь дипломатии всегда остается открытой для улучшения поведения", - сообщил Рааб в интервью телеканалу Sky News.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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