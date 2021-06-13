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Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"
Собянин повторно вакцинировался "Спутником V" - РИА Новости, 13.06.2021
Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:38
2021-06-13T11:38
2021-06-13T11:46
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо."Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал он в своем блоге.
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Материал дополняется
Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"
11:38 13.06.2021 (обновлено: 11:46 13.06.2021)
Мэр Москвы Собянин сообщил, что снова привился первым компонентом вакцины "Спутник V"