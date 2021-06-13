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Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"
Собянин повторно вакцинировался "Спутником V" - РИА Новости, 13.06.2021
Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:38
2021-06-13T11:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо."Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал он в своем блоге.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Материал дополняется
Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"
11:38 13.06.2021 (обновлено: 11:46 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Собянин сообщил, что снова привился первым компонентом вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо.
"Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал он в своем блоге.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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