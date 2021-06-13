https://ria.ru/20210613/vaktsinatsiya-1736834987.html

Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"

Собянин повторно вакцинировался "Спутником V" - РИА Новости, 13.06.2021

Собянин повторно вакцинировался "Спутником V"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:38

2021-06-13T11:38

2021-06-13T11:46

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сергей собянин

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", чувствует себя хорошо."Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал он в своем блоге.

https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество