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В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V" - РИА Новости, 13.06.2021
В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T08:59
2021-06-13T09:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.Таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой, добавил он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире
В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:59 13.06.2021 (обновлено: 09:00 13.06.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Венесуэлу прибыла новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Нет ничего более символичного, чтобы отметить День России сегодня, 12 июня, получением в международном аэропорту очередной партии ... вакцины "Спутник V", - написал он в Twitter.

Таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой, добавил он.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВенесуэлаВ мире
 
 
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