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В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"

В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V" - РИА Новости, 13.06.2021

В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T08:59

2021-06-13T08:59

2021-06-13T09:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.Таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой, добавил он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.

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венесуэла

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире