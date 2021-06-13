В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:59 13.06.2021 (обновлено: 09:00 13.06.2021)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Венесуэлу прибыла новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
"Нет ничего более символичного, чтобы отметить День России сегодня, 12 июня, получением в международном аэропорту очередной партии ... вакцины "Спутник V", - написал он в Twitter.
👇Hoy al Aeropuerto Internacional de Maiquetía llegó nuevo lote de la vacuna #SputnikV.— EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) June 13, 2021
5️⃣0️⃣0️⃣ mil dosis más para el pueblo hermano venezolano!
🇷🇺🇻🇪#DíaDeRusia #JuntosAvanzamos pic.twitter.com/E9oZCJs9K5
Таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой, добавил он.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.