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Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удаленку
Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удаленку - РИА Новости, 13.06.2021
Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удаленку
Министерство культуры РФ поручило с 13 июня перевести часть сотрудников в Москве на удаленный режим работы, меры распространятся на людей старше 65 лет, а также РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:39
2021-06-13T13:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ поручило с 13 июня перевести часть сотрудников в Москве на удаленный режим работы, меры распространятся на людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, сообщила пресс-служба ведомства."В соответствии с решением столичных властей Минкультуры России издало приказ о переводе с 13 июня работников старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждан имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что это позволит перевести на удаленный формат не менее 30 % сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений."Кроме того, федеральные учреждения культуры должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", - добавили в Минкультуры.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество
Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удаленку
12:39 13.06.2021 (обновлено: 13:25 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удаленку с 13 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ поручило с 13 июня перевести часть сотрудников в Москве на удаленный режим работы, меры распространятся на людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, сообщила пресс-служба ведомства.
"В соответствии с решением столичных властей Минкультуры России издало приказ о переводе с 13 июня работников старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждан имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что это позволит перевести на удаленный формат не менее 30 % сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений.
"Кроме того, федеральные учреждения культуры должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", - добавили в Минкультуры.
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