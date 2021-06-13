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Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами
Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 13.06.2021
Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами
Правительство России выделило еще свыше 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:05
2021-06-13T12:05
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило еще свыше 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщает пресс-служба кабмина."Более 2,7 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Большая часть средств – 1,9 миллиарда рублей – пойдет непосредственно на ликвидацию возгораний. Деньги получат 25 регионов с наиболее сложной ситуацией.Остальная сумма будет направлена на финансирование мероприятий по мониторингу пожарной опасности еще в 46 регионов России. Такие наблюдения проводятся с помощью авиации и наземного патрулирования и позволяют предотвращать распространение огня.Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 10 июня.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами
12:05 13.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Правительство выделило еще более 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило еще свыше 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщает пресс-служба кабмина.
"Более 2,7 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Большая часть средств – 1,9 миллиарда рублей – пойдет непосредственно на ликвидацию возгораний. Деньги получат 25 регионов с наиболее сложной ситуацией.
Остальная сумма будет направлена на финансирование мероприятий по мониторингу пожарной опасности еще в 46 регионов России. Такие наблюдения проводятся с помощью авиации и наземного патрулирования и позволяют предотвращать распространение огня.
Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 10 июня.
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