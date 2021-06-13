https://ria.ru/20210613/pozhary-1736838591.html

Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами

Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 13.06.2021

Правительство выделило допсредства на борьбу с лесными пожарами

Правительство России выделило еще свыше 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T12:05

2021-06-13T12:05

2021-06-13T12:05

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило еще свыше 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщает пресс-служба кабмина."Более 2,7 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Большая часть средств – 1,9 миллиарда рублей – пойдет непосредственно на ликвидацию возгораний. Деньги получат 25 регионов с наиболее сложной ситуацией.Остальная сумма будет направлена на финансирование мероприятий по мониторингу пожарной опасности еще в 46 регионов России. Такие наблюдения проводятся с помощью авиации и наземного патрулирования и позволяют предотвращать распространение огня.Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 10 июня.

https://ria.ru/20210613/pozhar-1736819409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика