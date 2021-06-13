https://ria.ru/20210613/pozhar-1736860563.html

В Екатеринбурге загорелись склады и несколько домов

В Екатеринбурге загорелись склады и несколько домов - РИА Новости, 13.06.2021

В Екатеринбурге загорелись склады и несколько домов

Складские помещения, частный дом и кровли двух многоквартирных домов загорелись в Екатеринбурге на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:58

2021-06-13T15:58

2021-06-13T15:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Складские помещения, частный дом и кровли двух многоквартирных домов загорелись в Екатеринбурге на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. По данным экстренных служб, пожар локализован."В 13.42 (11.42 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Аппаратная 7. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 350 метров квадратных горел частный жилой дом. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на расположенные рядом складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов… Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, огнем уничтожены два деревянных многоквартирных дома и хозпостройки."Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров… Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210613/pozhar-1736817523.html

екатеринбург

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия