https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736829398.html
Поклонская рассказала, о чем мечтает
Поклонская рассказала, о чем мечтает - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская рассказала, о чем мечтает
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что мечтает о наступлении новой эры человечества – без войн,... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:48
2021-06-13T10:48
2021-06-13T10:48
россия
наталья поклонская
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_1d93ef1b4251964cc436c89c19937d7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что мечтает о наступлении новой эры человечества – без войн, революций и оружия массового уничтожения."Есть мечта профессиональная: хочется чтобы наступила новая эра человечества – без войн, революций и оружия массового уничтожения: биологического, химического, психологического и других секретных разработок, из-за которых страдают люди", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.При этом Поклонская подчеркнула, что есть у нее и личная мечта, но она предпочитает держать ее в секрете.
https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_41e8e60efe59960fb31557db1726ca9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наталья поклонская, общество
Поклонская рассказала, о чем мечтает
Наталья Поклонская рассказала, что мечтает о наступлении новой эры человечества без войн