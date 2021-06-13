https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736829398.html

Поклонская рассказала, о чем мечтает

Поклонская рассказала, о чем мечтает - РИА Новости, 13.06.2021

Поклонская рассказала, о чем мечтает

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что мечтает о наступлении новой эры человечества – без войн,... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T10:48

2021-06-13T10:48

2021-06-13T10:48

россия

наталья поклонская

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что мечтает о наступлении новой эры человечества – без войн, революций и оружия массового уничтожения."Есть мечта профессиональная: хочется чтобы наступила новая эра человечества – без войн, революций и оружия массового уничтожения: биологического, химического, психологического и других секретных разработок, из-за которых страдают люди", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.При этом Поклонская подчеркнула, что есть у нее и личная мечта, но она предпочитает держать ее в секрете.

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825349.html

россия

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россия, наталья поклонская, общество