https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736827350.html
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего руководства Украины нет желания наладить... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:23
2021-06-13T10:23
2021-06-13T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего руководства Украины нет желания наладить партнерские российско-украинские отношения."К сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.При этом депутат подчеркнула, что при желании можно построить нормальные отношения между странами.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825973.html
https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html
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россия, наталья поклонская, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной
10:23 13.06.2021 (обновлено: 13:31 13.06.2021)
Поклонская заявила, что у руководства Украины нет желания наладить отношения с Россией