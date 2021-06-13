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https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736827350.html
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего руководства Украины нет желания наладить... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:23
2021-06-13T13:31
россия
наталья поклонская
верховная рада украины
москва
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего руководства Украины нет желания наладить партнерские российско-украинские отношения."К сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.При этом депутат подчеркнула, что при желании можно построить нормальные отношения между странами.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825973.html
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россия
москва
киев
украина
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россия, наталья поклонская, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире
Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной
10:23 13.06.2021 (обновлено: 13:31 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Поклонская заявила, что у руководства Украины нет желания наладить отношения с Россией

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего руководства Украины нет желания наладить партнерские российско-украинские отношения.
"К сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
10:10
Поклонская рассказала, как относится к своим обидчикам
При этом депутат подчеркнула, что при желании можно построить нормальные отношения между странами.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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