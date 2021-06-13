https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825973.html

Поклонская рассказала, как относится к своим обидчикам

Поклонская рассказала, как относится к своим обидчикам - РИА Новости, 13.06.2021

Поклонская рассказала, как относится к своим обидчикам

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что не считает врагами людей, которые отрицательно к ней относятся. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T10:10

2021-06-13T10:10

2021-06-13T10:10

россия

наталья поклонская

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что не считает врагами людей, которые отрицательно к ней относятся.Поклонская подчеркнула, что за последние пять лет люди в ее жизни проявились по-разному. "И с хорошей, и с плохой стороны. Но это не означает, что я записала в категорию врагов своих обидчиков или откровенных вредителей", - подчеркнула депутат.

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736814482.html

россия

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россия, наталья поклонская, политика