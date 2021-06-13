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https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736789451.html
Наталья Поклонская: о своей будущей работе расскажу потом
Наталья Поклонская: о своей будущей работе расскажу потом - РИА Новости, 13.06.2021
Наталья Поклонская: о своей будущей работе расскажу потом
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России"... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:00
2021-06-13T11:00
россия
грета тунберг
наталья поклонская
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
владимир путин
оон
украина
интервью
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. В интервью РИА Новости она объяснила причины этого решения, а также рассказала о главных достижениях и ошибках во время работы в Госдуме и дальнейших карьерных планах. Беседовал Виктор Лященко.– Наталья Владимировна, каковы причины вашего решения отказаться от участия в выборах в Госдуму? Легко ли оно далось?– Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни – это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие. Я хочу получать опыт и знания в интересных для меня сферах деятельности. Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России.– Это можно расценивать как желание завершить свою политическую карьеру?– Нет. Скорее это желание получить другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры.– Чему вас научила работа в Госдуме?– Быть осторожнее в высказываниях. И в какой-то степени гибкости в политической сфере. Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод.– Что вы считаете вашими главными достижениями и ошибками за период работы в Госдуме?– Каждый решенный вопрос обратившихся ко мне людей, восстановление их прав. Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее.Относительно ошибок – это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда".– В последние пять лет у вас появилось больше врагов или друзей?– За этот период времени для меня люди проявились по-разному. И с хорошей, и с плохой стороны, но это не означает, что я записала в категорию врагов своих обидчиков или откровенных вредителей. Я понимаю и чувствую как доброе, так и негативное отношение к себе, но тем и другим одинаково широко улыбаясь в лицо. Никого не причисляю к своим врагам. Просто есть люди, которые не могут справиться со своими амбициями, обидами, страхами или завистью. Что касается друзей, то да, их стало больше.– Много ли еще остается незавершенных дел?– Есть такие. К примеру, истории со строительством в парках в Крыму – Форосском и Милласком.– Кем себя видите в дальнейшем? Уже появились предположения, что вы займете руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета РФ или Росприроднадзора. Или вам все-таки ближе прокурорский китель?– Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу.– Вы неоднократно призывали к потеплению отношений между Россией и Украиной. Что этому мешает?– Думаю, что при желании, конечно, можно построить нормальные отношения. Но, к сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет.– Каково ваше видение решения проблемы с водой в регионе?– Не являюсь специалистом в этом вопросе. Меня не приглашают для его обсуждения власти Крыма и не делятся информацией. Периодически читаю в прессе, что проблема уже решена.– Продолжаете ли вы контактировать с Управлением главного уполномоченного по правам человека ООН по ситуации с водной блокадой Крыма?– Новых ответов в мой адрес не поступало. Складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется.– На каких крымских темах вы намерены сосредоточиться в своей будущей работе?– Как обычно, это темы, которые интересуют людей. Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие.– На ваш взгляд, могут ли в Крыму появиться федеральные территории, и есть ли в этом целесообразность?– Думаю, вполне могут. Образовательные и развивающие площадки важны для молодежи, а на полуострове все для этого есть в плане природы и климата. Можно сделать специализированную площадку по защите экологии и климата, приглашать туда ребят из разных стран. Грету Тунберг, например, пригласить, Форосский и другие парки ей показать.– Ваше решение оставаться беспартийной не изменилось? Это принципиальная позиция?– Я поддерживаю партию, созданную Владимиром Путиным, и являюсь членом ее фракции. Каких-то проблем, связанных с моей беспартийностью, нет.– Какова ваша мечта как политика и женщины?– Есть личная мечта, и о ней не расскажу. Есть мечта профессиональная, хочется, чтобы наступила новая эра человечества – без войн, революций и оружий массового уничтожения: биологического, химического, психологического и других секретных разработок, из-за которых страдают люди.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/poklonskaya-1734678123.html
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https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736814482.html
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россия, грета тунберг, наталья поклонская, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, владимир путин, оон, украина, интервью

Наталья Поклонская: о своей будущей работе расскажу потом

11:00 13.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. В интервью РИА Новости она объяснила причины этого решения, а также рассказала о главных достижениях и ошибках во время работы в Госдуме и дальнейших карьерных планах. Беседовал Виктор Лященко.
– Наталья Владимировна, каковы причины вашего решения отказаться от участия в выборах в Госдуму? Легко ли оно далось?
– Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни – это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие. Я хочу получать опыт и знания в интересных для меня сферах деятельности. Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России.
– Это можно расценивать как желание завершить свою политическую карьеру?
– Нет. Скорее это желание получить другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 21:46В России
"Смогу надеть китель". Поклонская заинтриговала намеком о новой работе
– Чему вас научила работа в Госдуме?
– Быть осторожнее в высказываниях. И в какой-то степени гибкости в политической сфере. Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод.
– Что вы считаете вашими главными достижениями и ошибками за период работы в Госдуме?
– Каждый решенный вопрос обратившихся ко мне людей, восстановление их прав. Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее.
Относительно ошибок – это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда".
– В последние пять лет у вас появилось больше врагов или друзей?
– За этот период времени для меня люди проявились по-разному. И с хорошей, и с плохой стороны, но это не означает, что я записала в категорию врагов своих обидчиков или откровенных вредителей. Я понимаю и чувствую как доброе, так и негативное отношение к себе, но тем и другим одинаково широко улыбаясь в лицо.
Никого не причисляю к своим врагам. Просто есть люди, которые не могут справиться со своими амбициями, обидами, страхами или завистью. Что касается друзей, то да, их стало больше.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
9 апреля, 06:14
Поклонская предложила создать международную комиссию по этике
– Много ли еще остается незавершенных дел?
– Есть такие. К примеру, истории со строительством в парках в Крыму – Форосском и Милласком.
– Кем себя видите в дальнейшем? Уже появились предположения, что вы займете руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета РФ или Росприроднадзора. Или вам все-таки ближе прокурорский китель?
– Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу.
– Вы неоднократно призывали к потеплению отношений между Россией и Украиной. Что этому мешает?
– Думаю, что при желании, конечно, можно построить нормальные отношения. Но, к сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет.
– Каково ваше видение решения проблемы с водой в регионе?
– Не являюсь специалистом в этом вопросе. Меня не приглашают для его обсуждения власти Крыма и не делятся информацией. Периодически читаю в прессе, что проблема уже решена.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
03:09
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
– Продолжаете ли вы контактировать с Управлением главного уполномоченного по правам человека ООН по ситуации с водной блокадой Крыма?
– Новых ответов в мой адрес не поступало. Складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется.
– На каких крымских темах вы намерены сосредоточиться в своей будущей работе?
– Как обычно, это темы, которые интересуют людей. Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие.
– На ваш взгляд, могут ли в Крыму появиться федеральные территории, и есть ли в этом целесообразность?
– Думаю, вполне могут. Образовательные и развивающие площадки важны для молодежи, а на полуострове все для этого есть в плане природы и климата. Можно сделать специализированную площадку по защите экологии и климата, приглашать туда ребят из разных стран. Грету Тунберг, например, пригласить, Форосский и другие парки ей показать.
– Ваше решение оставаться беспартийной не изменилось? Это принципиальная позиция?
– Я поддерживаю партию, созданную Владимиром Путиным, и являюсь членом ее фракции. Каких-то проблем, связанных с моей беспартийностью, нет.
– Какова ваша мечта как политика и женщины?
– Есть личная мечта, и о ней не расскажу. Есть мечта профессиональная, хочется, чтобы наступила новая эра человечества – без войн, революций и оружий массового уничтожения: биологического, химического, психологического и других секретных разработок, из-за которых страдают люди.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 10:49
Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
 
РоссияГрета ТунбергНаталья ПоклонскаяФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФВладимир ПутинООНУкраинаИнтервью
 
 
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