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https://ria.ru/20210613/pokhmele-1736812106.html
Китайцы оценили способы, с помощью которых россияне борются с похмельем
Китайцы оценили способы, с помощью которых россияне борются с похмельем - РИА Новости, 13.06.2021
Китайцы оценили способы, с помощью которых россияне борются с похмельем
Китайский портал Sohu опубликовал статью о главных способах избавления от похмелья, к которым прибегают россияне. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T01:29
2021-06-13T06:12
китай
алкоголь
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Китайский портал Sohu опубликовал статью о главных способах избавления от похмелья, к которым прибегают россияне.Самый известный метод, по словам автор материала, называется "разгон". Его суть заключается в том, чтобы перед употреблением "основной" дозы алкоголя выпить стопку водки, дабы "разогнать" организм и подготовить его ко "встрече" с большим количеством спиртного.Кроме того, от похмелья можно избавиться выпив немного рассола от огурцов или квашеной капусты. Автор также утверждает, что хорошим способом борьбы с абстинентным синдромом является йогурт.В статье указывается, что россияне "обычно принимают меры, чтобы не иметь похмелья на следующее утро прямо во время застолья". "Чтобы снизить "ударную" силу алкоголя, они обычно пьют водку, закусывая солеными огурцами, а минеральной водой и кока-колой они часто разбавляют алкоголь", — говорится в материале.Ранее врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила, что использовать крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении не только не эффективно, но может быть и очень опасно. Особенно, если спутать с отравлением симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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60
китай, алкоголь, в мире
Китайцы оценили способы, с помощью которых россияне борются с похмельем
01:29 13.06.2021 (обновлено: 06:12 13.06.2021)
 
© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина чувствует похмелье
Мужчина чувствует похмелье - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Depositphotos / VitalikRadko

Китайский портал Sohu назвал главные приемы русских для избавления от похмелья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Китайский портал Sohu опубликовал статью о главных способах избавления от похмелья, к которым прибегают россияне.
Самый известный метод, по словам автор материала, называется "разгон". Его суть заключается в том, чтобы перед употреблением "основной" дозы алкоголя выпить стопку водки, дабы "разогнать" организм и подготовить его ко "встрече" с большим количеством спиртного.
Кроме того, от похмелья можно избавиться выпив немного рассола от огурцов или квашеной капусты. Автор также утверждает, что хорошим способом борьбы с абстинентным синдромом является йогурт.
В статье указывается, что россияне "обычно принимают меры, чтобы не иметь похмелья на следующее утро прямо во время застолья". "Чтобы снизить "ударную" силу алкоголя, они обычно пьют водку, закусывая солеными огурцами, а минеральной водой и кока-колой они часто разбавляют алкоголь", — говорится в материале.
Ранее врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила, что использовать крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении не только не эффективно, но может быть и очень опасно. Особенно, если спутать с отравлением симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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