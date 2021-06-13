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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 13.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:34
2021-06-13T09:34
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."День выдастся относительно солнечный, довольно теплый. Исключить вероятность отдельных кучево-дождевых облаков нельзя, которые, я думаю, все равно вряд ли смогут испортить такой летний день. Итого, в Москве сегодня переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28 ", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер южный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
09:34 13.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве в воскресенье ожидают дожди с грозой и до 27 градусов тепла

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"День выдастся относительно солнечный, довольно теплый. Исключить вероятность отдельных кучево-дождевых облаков нельзя, которые, я думаю, все равно вряд ли смогут испортить такой летний день. Итого, в Москве сегодня переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28 ", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер южный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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