https://ria.ru/20210613/pogoda-1736824087.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 13.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:34
2021-06-13T09:34
2021-06-13T09:34
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_4af34f8914dd42cce83c9e43694aeb86.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."День выдастся относительно солнечный, довольно теплый. Исключить вероятность отдельных кучево-дождевых облаков нельзя, которые, я думаю, все равно вряд ли смогут испортить такой летний день. Итого, в Москве сегодня переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28 ", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер южный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/pogoda-1736639961.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_92b0c7d376d480661c1656067040cd31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают дожди с грозой и до 27 градусов тепла