https://ria.ru/20210613/pogoda-1736824087.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 13.06.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:34

2021-06-13T09:34

2021-06-13T09:34

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами дожди с грозой ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."День выдастся относительно солнечный, довольно теплый. Исключить вероятность отдельных кучево-дождевых облаков нельзя, которые, я думаю, все равно вряд ли смогут испортить такой летний день. Итого, в Москве сегодня переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28 ", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер южный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/pogoda-1736639961.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество