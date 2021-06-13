https://ria.ru/20210613/osvobozhdenie-1736822710.html

Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot

Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot - РИА Новости, 13.06.2021

Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot

Сотрудники полиции освободили активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, составив на неё протокол о мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:18

2021-06-13T09:18

2021-06-13T09:29

pussy riot

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции освободили активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, составив на неё протокол о мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Никульшина была задержана накануне в районе столичной Лубянки.Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как заявляет следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pussy riot, москва, происшествия