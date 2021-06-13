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Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot
Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot - РИА Новости, 13.06.2021
Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot
Сотрудники полиции освободили активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, составив на неё протокол о мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:18
2021-06-13T09:29
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции освободили активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, составив на неё протокол о мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Никульшина была задержана накануне в районе столичной Лубянки.Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как заявляет следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.
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pussy riot, москва, происшествия
Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot
09:18 13.06.2021 (обновлено: 09:29 13.06.2021)
 
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоУчастница Pussy Riot Вероника Никульшина
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© АГН "Москва" / Игорь Иванко

Московская полиция отпустила участницу Pussy Riot Никульшину, составив протокол о хулиганстве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции освободили активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, составив на неё протокол о мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
Никульшина была задержана накануне в районе столичной Лубянки.
"На Веронику вчера составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили ночью", - сказал адвокат.
Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".
На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как заявляет следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.
 
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