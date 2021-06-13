https://ria.ru/20210613/obstrel-1736822126.html

В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 13.06.2021

В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:10

2021-06-13T09:10

2021-06-13T09:10

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39b1e69709b03df3439b5400427512fb.jpg

ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые сутки не фиксирует обстрелов территории республики со стороны ВС Украины, заявил в воскресенье РИА Новости представитель ведомства.Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, однако в пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе."За 12 июня... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/donbass-1736795502.html

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире