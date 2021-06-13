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В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 13.06.2021
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:10
2021-06-13T09:10
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые сутки не фиксирует обстрелов территории республики со стороны ВС Украины, заявил в воскресенье РИА Новости представитель ведомства.Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, однако в пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе."За 12 июня... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/donbass-1736795502.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:10 13.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В Луганской народной республике 12 июня не зафиксировали обстрелов со стороны Украины

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые сутки не фиксирует обстрелов территории республики со стороны ВС Украины, заявил в воскресенье РИА Новости представитель ведомства.
Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, однако в пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе.
"За 12 июня... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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