https://ria.ru/20210613/obstrel-1736822126.html
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 13.06.2021
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:10
2021-06-13T09:10
2021-06-13T09:10
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39b1e69709b03df3439b5400427512fb.jpg
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) одиннадцатые сутки не фиксирует обстрелов территории республики со стороны ВС Украины, заявил в воскресенье РИА Новости представитель ведомства.Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, однако в пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе."За 12 июня... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/donbass-1736795502.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58f430c0c8fc16f2401a291dc408b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В Луганской народной республике 12 июня не зафиксировали обстрелов со стороны Украины