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В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента - РИА Новости, 13.06.2021
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения участнику конфликта на Цветном бульваре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:10
2021-06-13T11:10
2021-06-13T11:10
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн. РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения участнику конфликта на Цветном бульваре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."Сегодня ночью в 2.42 на службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении на Цветном бульваре. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в ходе конфликта гражданину нанесено ножевое ранение", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший был госпитализирован.Стражи правопорядка задержали подозреваемого в преступлении, мужчину 1995 года рождения, и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства.В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошёл у ресторана "Тануки". Остальные детали конфликта устанавливаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/pistolet-1736751795.html
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москва, происшествия
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента
Полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевого ранения участнику конфликта в Москве
МОСКВА, 13 июн. РИА Новости.
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения участнику конфликта на Цветном бульваре в Москве
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Сегодня ночью в 2.42 на службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении на Цветном бульваре. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в ходе конфликта гражданину нанесено ножевое ранение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший был госпитализирован.
Стражи правопорядка задержали подозреваемого в преступлении, мужчину 1995 года рождения, и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошёл у ресторана "Тануки". Остальные детали конфликта устанавливаются.