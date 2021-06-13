https://ria.ru/20210613/moskva-1736832308.html

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента - РИА Новости, 13.06.2021

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом оппонента

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения участнику конфликта на Цветном бульваре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:10

2021-06-13T11:10

2021-06-13T11:10

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн. РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения участнику конфликта на Цветном бульваре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."Сегодня ночью в 2.42 на службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении на Цветном бульваре. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в ходе конфликта гражданину нанесено ножевое ранение", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший был госпитализирован.Стражи правопорядка задержали подозреваемого в преступлении, мужчину 1995 года рождения, и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства.В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошёл у ресторана "Тануки". Остальные детали конфликта устанавливаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/pistolet-1736751795.html

https://ria.ru/20210609/ugrozy-1736231940.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия