https://ria.ru/20210613/kultura-1736845360.html

﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные

﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные - РИА Новости, 13.06.2021

﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные

Федеральные музеи, библиотеки, театры и организации исполнительских искусств в Москве с 15 по 19 июня будут работать по режиму выходного дня, сообщает... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:24

2021-06-13T13:24

2021-06-13T13:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

москва

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральные музеи, библиотеки, театры и организации исполнительских искусств в Москве с 15 по 19 июня будут работать по режиму выходного дня, сообщает пресс-служба Минкультуры России.Ранее Минкультуры России поручило перевести часть сотрудников федеральных учреждений культуры, находящихся в Москве, на удаленный режим работы."С 15 по 19 июня 2021 года для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - говорится в сообщении."Кроме того, федеральные учреждения культуры должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/koronavirus-1736774822.html

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коронавирус в россии, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество