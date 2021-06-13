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Распространение коронавируса
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﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные
﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные - РИА Новости, 13.06.2021
﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные
Федеральные музеи, библиотеки, театры и организации исполнительских искусств в Москве с 15 по 19 июня будут работать по режиму выходного дня, сообщает... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:24
2021-06-13T13:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральные музеи, библиотеки, театры и организации исполнительских искусств в Москве с 15 по 19 июня будут работать по режиму выходного дня, сообщает пресс-служба Минкультуры России.Ранее Минкультуры России поручило перевести часть сотрудников федеральных учреждений культуры, находящихся в Москве, на удаленный режим работы."С 15 по 19 июня 2021 года для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - говорится в сообщении."Кроме того, федеральные учреждения культуры должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.
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коронавирус в россии, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество
﻿Учреждения культуры в Москве до 19 июня будут работать как в выходные
13:24 13.06.2021 (обновлено: 13:25 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Московские музеи, библиотеки, театры будут работать с 15 по 19 июня по графику выходного дня

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральные музеи, библиотеки, театры и организации исполнительских искусств в Москве с 15 по 19 июня будут работать по режиму выходного дня, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Ранее Минкультуры России поручило перевести часть сотрудников федеральных учреждений культуры, находящихся в Москве, на удаленный режим работы.
"С 15 по 19 июня 2021 года для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - говорится в сообщении.
"Кроме того, федеральные учреждения культуры должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.
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