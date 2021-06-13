https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736867865.html

Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом

Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2021

Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом

Отличительной особенностью нынешней ситуации с коронавирусом является большое число госпитализаций молодых людей, если такая тенденция сохранится, коек надолго... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:07

2021-06-13T17:07

2021-06-13T17:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581253410_12:333:3061:2048_1920x0_80_0_0_013cf2ea41ce1563c8f59115b7744c1e.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Отличительной особенностью нынешней ситуации с коронавирусом является большое число госпитализаций молодых людей, если такая тенденция сохранится, коек надолго не хватит, заявил главный врач городской клинической больницы им С. И. Спасокукоцкого Алексей Погонин."Мы наблюдаем сейчас увеличение количества поступлений молодых людей. Их количество растет с каждым днем. Нам сложно сравнивать сейчас периоды, могу сказать, что отличительная особенностью сейчас является поступление значительного количества молодых людей. Коечного фонда, надолго, конечно, при таком количестве поступлений у нас не хватит", - сказал Погонин у эфире телеканала "Россия 24".Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.В свою очередь заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что по данным на 12 июня в Москве по плану развернуто порядка 14 тысячи коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено уже 78%, во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. О. М. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек. Она также отметила, что среди заболевших за два месяца на 35% увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет), и сейчас она составляет почти треть от общего объема заболевших.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736860156.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество