Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736861335.html
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:07
2021-06-13T16:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
леонид слуцкий (политик)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578457403_0:154:2968:1824_1920x0_80_0_0_52e4941a24d8289735a171262c09dced.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2."Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", — сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.Она отметила, что жители страны "смогут свободно дышать и более свободно передвигаться", если 60% взрослого населения сделают прививки, либо "тем или иными путями" получат иммунитет.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса
"Нецелесообразно и нельзя". Президент России Владимир Путин высказался об идее обязательной вакцинации россиян от коронавируса.
2021-06-13T16:07
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578457403_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_868b61a023d346236c685bb79330dd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, коронавирус в россии, леонид слуцкий (политик), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
2021-06-13T16:07
true
PT1M29S
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
16:07 13.06.2021 (обновлено: 16:18 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Попова заявила, что любое послабление мер профилактики COVID-19 может ухудшить ситуацию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
"Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", — сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Она отметила, что жители страны "смогут свободно дышать и более свободно передвигаться", если 60% взрослого населения сделают прививки, либо "тем или иными путями" получат иммунитет.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЛеонид Слуцкий (политик)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Байден не пришел к выводу относительно происхождения коронавируса
17:16Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:15Байден согласился с Путиным в оценке отношений Москвы и Вашингтона
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12Байден объяснил решение не проводить пресс-конференцию с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден сравнил изменение климата с экзистенциальным кризисом
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе
Лента новостейМолния