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Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19

Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021

Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:07

2021-06-13T16:07

2021-06-13T16:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

леонид слуцкий (политик)

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2."Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", — сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.Она отметила, что жители страны "смогут свободно дышать и более свободно передвигаться", если 60% взрослого населения сделают прививки, либо "тем или иными путями" получат иммунитет.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса "Нецелесообразно и нельзя". Президент России Владимир Путин высказался об идее обязательной вакцинации россиян от коронавируса. 2021-06-13T16:07 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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