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Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:07
2021-06-13T16:07
2021-06-13T16:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
леонид слуцкий (политик)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2."Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", — сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.Она отметила, что жители страны "смогут свободно дышать и более свободно передвигаться", если 60% взрослого населения сделают прививки, либо "тем или иными путями" получат иммунитет.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса
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2021-06-13T16:07
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видео, коронавирус в россии, леонид слуцкий (политик), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
16:07 13.06.2021 (обновлено: 16:18 13.06.2021)
Попова заявила, что любое послабление мер профилактики COVID-19 может ухудшить ситуацию