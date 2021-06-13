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Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса
Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса
Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:14
2021-06-13T14:58
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал Гинцбург.Ранее замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, москва
Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса
13:14 13.06.2021 (обновлено: 14:58 13.06.2021)
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
© Courtesy of the National Institutes of Health

Глава Центра Гамалеи Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал Гинцбург.
Ранее замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.
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