https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736844414.html

Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса

Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса

Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:14

2021-06-13T13:14

2021-06-13T14:58

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал Гинцбург.Ранее замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.

https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735350145.html

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