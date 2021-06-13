https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736833246.html

В Москве за сутки госпитализировали 1573 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1573 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1573 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 573 человека с COVID-19, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 506 человек, сообщает столичный оперативный... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:20

2021-06-13T11:20

2021-06-13T11:20

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 573 человека с COVID-19, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 506 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За сутки с коронавирусом госпитализированы 1 573 человека. На ИВЛ находятся 506 человек с этим диагнозом", - говорится в сообщении.Отмечается, что за это же время в столице выздоровели еще 3 038 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, в Москве увеличилось до 1 093 738.За указанный период в столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736831333.html

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