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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736831674.html
В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 166 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 801 335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:04
2021-06-13T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 166 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 801 335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 166 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 801 335", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19
11:04 13.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выписали 9166 человек после лечения от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 166 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 801 335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 166 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 801 335", - говорится в сообщении.
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