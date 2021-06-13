https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736831674.html

В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021

В России за сутки выписали 9166 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9 166 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 801 335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:04

2021-06-13T11:04

2021-06-13T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 166 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 801 335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 166 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 801 335", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210612/utechka-1736807426.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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