https://ria.ru/20210613/forum-1736846507.html

Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса

Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса

Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19,... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:37

2021-06-13T13:37

2021-06-13T13:50

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19, рассказали РИА Новости организаторы."Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума "Россия — страна возможностей" принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210522/putin-1733433672.html

москва

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2021

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество, коронавирус в россии, москва