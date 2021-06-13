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Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса
Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19,... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:37
2021-06-13T13:37
2021-06-13T13:50
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19, рассказали РИА Новости организаторы."Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума "Россия — страна возможностей" принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество, коронавирус в россии, москва
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса
13:37 13.06.2021 (обновлено: 13:50 13.06.2021)
Форум "Россия — страна возможностей" в Москве перенесут из-за ситуации с коронавирусом