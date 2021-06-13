Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/forum-1736846507.html
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса
Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19,... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:37
2021-06-13T13:50
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
общество
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574221106_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_3588118b2210402457258e4503e431a1.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19, рассказали РИА Новости организаторы."Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума "Россия — страна возможностей" принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210522/putin-1733433672.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574221106_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_30a0ea95d77bef79763c870ca75417d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество, коронавирус в россии, москва
Форум "Россия — страна возможностей" перенесут из-за коронавируса
13:37 13.06.2021 (обновлено: 13:50 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПлатформа "Россия - страна возможностей"
Платформа Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Форум "Россия — страна возможностей" в Москве перенесут из-за ситуации с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Форум "Россия - страна возможностей", запланированный на 26-27 июня в парке Горького в центре Москвы, переносится в связи с ростом заболеваемости COVID-19, рассказали РИА Новости организаторы.
"Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума "Россия — страна возможностей" принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 11:17
Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")ОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:15Байден согласился с Путиным в оценке отношений Москвы и Вашингтона
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12Байден объяснил решение не проводить пресс-конференцию с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден сравнил изменение климата с экзистенциальным кризисом
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе
16:28Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений
16:25Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса
Лента новостейМолния