https://ria.ru/20210613/dvizhenie-1736887895.html

Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара

Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара - РИА Новости, 13.06.2021

Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара

На МЦД-1 и Савеловском направлении временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы из-за работы пожарного поезда, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T20:02

2021-06-13T20:02

2021-06-13T20:46

московские центральные диаметры (мцд)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На МЦД-1 и Савеловском направлении временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы из-за работы пожарного поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение поездов в сторону Москвы. Это связано с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания здания, расположенного рядом с платформой Бескудниково - ему освободили первый путь, чтобы он смог работать", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), москва, происшествия