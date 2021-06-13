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Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара
Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара - РИА Новости, 13.06.2021
Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара
На МЦД-1 и Савеловском направлении временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы из-за работы пожарного поезда, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:02
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На МЦД-1 и Савеловском направлении временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы из-за работы пожарного поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение поездов в сторону Москвы. Это связано с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания здания, расположенного рядом с платформой Бескудниково - ему освободили первый путь, чтобы он смог работать", - говорится в сообщении.
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московские центральные диаметры (мцд), москва, происшествия
Движение поездов на МЦД-1 приостановили из-за пожара
20:02 13.06.2021 (обновлено: 20:46 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчасток МЦД
Участок МЦД - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Движение на МЦД-1 в сторону Москвы приостановили из-за работы пожарного поезда в Бескудниково

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На МЦД-1 и Савеловском направлении временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы из-за работы пожарного поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение поездов в сторону Москвы. Это связано с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания здания, расположенного рядом с платформой Бескудниково - ему освободили первый путь, чтобы он смог работать", - говорится в сообщении.
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Московские центральные диаметры (МЦД)МоскваПроисшествия
 
 
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