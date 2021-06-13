Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/belorussiya-1736895560.html
В Минске заявили об угрозе новой холодной войны
В Минске заявили об угрозе новой холодной войны - РИА Новости, 13.06.2021
В Минске заявили об угрозе новой холодной войны
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что есть риски того, что наблюдающийся геополитический передел мира может привести к новой холодной... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T22:24
2021-06-13T22:24
россия
владимир макей
нато
евросоюз
москва
белоруссия
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что есть риски того, что наблюдающийся геополитический передел мира может привести к новой холодной войне."Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Министр отметил, что после развала Советского Союза коллективный Запад, по сути, США и Евросоюз, "думали, что их влияние сохранится навеки". "Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право. Понятно, что они, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе", - продолжил он.Макей добавил, что "Беларусь, находясь на границе между Западом и Востоком, непосредственно на себе ощущает это влияние". "Нам … нужно исходить из того, что нам господом богом предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш президент, и мы останемся здесь. Как и с кем дружить - это уже будет зависеть от развития ситуации", - заметил он.При этом глава МИД отметил, что настораживают недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга". Их также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить", - сказал Макей. Он подчеркнул, что "это очень настораживает"."Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее", - отметил Макей. По его словам, в основе происходящих событий - передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками.
https://ria.ru/20210613/belorussiya-1736864834.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/tikhanovskaya-1736674913.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_c02ff30bd22b49465091ff2ab703f56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир макей , нато, евросоюз, москва, белоруссия, йенс столтенберг
В Минске заявили об угрозе новой холодной войны
22:24 13.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей видит риск холодной войны из-за геополитического передела мира

Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что есть риски того, что наблюдающийся геополитический передел мира может привести к новой холодной войне.
"Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Министр отметил, что после развала Советского Союза коллективный Запад, по сути, США и Евросоюз, "думали, что их влияние сохранится навеки". "Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право. Понятно, что они, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе", - продолжил он.
Макей добавил, что "Беларусь, находясь на границе между Западом и Востоком, непосредственно на себе ощущает это влияние". "Нам … нужно исходить из того, что нам господом богом предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш президент, и мы останемся здесь. Как и с кем дружить - это уже будет зависеть от развития ситуации", - заметил он.
Саммит G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 16:37
G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
При этом глава МИД отметил, что настораживают недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга". Их также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить", - сказал Макей. Он подчеркнул, что "это очень настораживает".
"Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее", - отметил Макей. По его словам, в основе происходящих событий - передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 18:12В мире
Тихановская призвала Германию к "последовательной позиции" по Белоруссии
 
РоссияВладимир МакейНАТОЕвросоюзМоскваБелоруссияЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Тейлоры признали на суде в Токио, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
05:06Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"
Лента новостейМолния