https://ria.ru/20210613/belorussiya-1736895560.html

В Минске заявили об угрозе новой холодной войны

В Минске заявили об угрозе новой холодной войны - РИА Новости, 13.06.2021

В Минске заявили об угрозе новой холодной войны

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что есть риски того, что наблюдающийся геополитический передел мира может привести к новой холодной... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T22:24

2021-06-13T22:24

2021-06-13T22:24

россия

владимир макей

нато

евросоюз

москва

белоруссия

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что есть риски того, что наблюдающийся геополитический передел мира может привести к новой холодной войне."Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Министр отметил, что после развала Советского Союза коллективный Запад, по сути, США и Евросоюз, "думали, что их влияние сохранится навеки". "Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право. Понятно, что они, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе", - продолжил он.Макей добавил, что "Беларусь, находясь на границе между Западом и Востоком, непосредственно на себе ощущает это влияние". "Нам … нужно исходить из того, что нам господом богом предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш президент, и мы останемся здесь. Как и с кем дружить - это уже будет зависеть от развития ситуации", - заметил он.При этом глава МИД отметил, что настораживают недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга". Их также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить", - сказал Макей. Он подчеркнул, что "это очень настораживает"."Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее", - отметил Макей. По его словам, в основе происходящих событий - передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками.

https://ria.ru/20210613/belorussiya-1736864834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/tikhanovskaya-1736674913.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир макей , нато, евросоюз, москва, белоруссия, йенс столтенберг