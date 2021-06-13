В Минске заявили об угрозе новой холодной войны
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей видит риск холодной войны из-за геополитического передела мира
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что есть риски того, что наблюдающийся геополитический передел мира может привести к новой холодной войне.
"Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Министр отметил, что после развала Советского Союза коллективный Запад, по сути, США и Евросоюз, "думали, что их влияние сохранится навеки". "Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право. Понятно, что они, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе", - продолжил он.
Макей добавил, что "Беларусь, находясь на границе между Западом и Востоком, непосредственно на себе ощущает это влияние". "Нам … нужно исходить из того, что нам господом богом предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш президент, и мы останемся здесь. Как и с кем дружить - это уже будет зависеть от развития ситуации", - заметил он.
При этом глава МИД отметил, что настораживают недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга". Их также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить", - сказал Макей. Он подчеркнул, что "это очень настораживает".
"Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее", - отметил Макей. По его словам, в основе происходящих событий - передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками.
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