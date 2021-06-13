https://ria.ru/20210613/bayden-1736869588.html

Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил Байден

Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2021

Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил Байден

Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки". РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:24

2021-06-13T17:24

2021-06-13T17:24

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки"."Америка вернулась за стол переговоров и полностью участвует", - сказал Байден на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736868234.html

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