https://ria.ru/20210612/zaderzhanie-1736781820.html
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Сотрудники полиции задержали активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T18:48
2021-06-12T18:48
2021-06-12T18:48
pussy riot
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Веронику сейчас привезли в ОВД "Мещанский", я жду встречи в ней. Ее задержали полицейские в районе Лубянки", - сказал адвокат.Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как заявляет следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.
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РИА Новости
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pussy riot, москва
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Адвокат сообщил о задержании участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Веронику сейчас привезли в ОВД "Мещанский", я жду встречи в ней. Ее задержали полицейские в районе Лубянки", - сказал адвокат.
Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".
На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как заявляет следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.