https://ria.ru/20210612/yaponiya-1736723597.html
Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио - РИА Новости, 12.06.2021
Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
Сотрудник торгового представительства России в Японии, о котором местные СМИ сообщали, что он якобы причастен к недозволенной деятельности, покинул Японию,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:00
2021-06-12T09:00
2021-06-12T09:00
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япония
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ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Сотрудник торгового представительства России в Японии, о котором местные СМИ сообщали, что он якобы причастен к недозволенной деятельности, покинул Японию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям."Сотрудник торгпредства России в Японии, в отношении которого появились сообщения о его якобы причастности к недозволенной деятельности, сегодня покинул Токио. В обстановке оказанного на него упомянутыми сообщениями психологического давления продолжать находиться в Токио было нецелесообразно", - сказал представитель дипмиссии.Ранее телеканал NHK со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 70-летний Кадзуо Миясака, долгое время руководивший компанией по исследованию технической литературы, в 2019 году якобы передал сотруднику российского торгпредства материалы о космическом беспилотнике США Boeing X-37.По данным телеканала, Миясака сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет якобы передавал данные в общей сложности пятнадцати сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).
https://ria.ru/20210612/dannye-1736722925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/yaponiya-1736397469.html
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Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
Сотрудник торгпредства России, фигурировавший в публикациях о передаче данных, покинул Токио