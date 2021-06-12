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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/vypiski-1736733230.html
В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 986 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 792 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:07
2021-06-12T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 986 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 792 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 986 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 792 169", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19
11:07 12.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 986 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 792 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 986 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 792 169", - говорится в сообщении.
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