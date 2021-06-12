https://ria.ru/20210612/vypiski-1736733230.html

В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

В России за сутки выписали 9986 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9 986 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 792 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:07

2021-06-12T11:07

2021-06-12T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 986 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 792 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 986 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 792 169", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210611/moskva-1736658712.html

россия

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2021

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