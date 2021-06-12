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Иностранцы рассказали, за что они любят Россию, в видео МИД
Иностранцы рассказали, за что они любят Россию, в видео МИД - РИА Новости, 12.06.2021
Иностранцы рассказали, за что они любят Россию, в видео МИД
МИД РФ в честь Дня России разместил в своём аккаунте в Telegram два ролика, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:57
2021-06-12T10:57
россия
день россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. МИД РФ в честь Дня России разместил в своём аккаунте в Telegram два ролика, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию.В рамках глобальной акции "Россия - это" друзья нашей страны за рубежом поделились, с чем она у них ассоциируется и чем нравится.Например, в Марокко отметили, что Россия покорила космос, а во Вьетнаме упомянули, что наша страна является родиной вакцины от коронавируса "Спутник V", а в Бенине считают, что "без России мир бы не был таким, какой он есть".Кроме того, зарубежные участники акции "Россия - это" заявили, что "Россия - это сила добра и справедливости во всём мире", "страна, которая всегда заставляет мечтать", "страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей", а по словам участника акции из Танзании, еще и "борщ, пельмени и блины".Зарубежные знаменитости также высказались о своей любви к России. В частности, кинорежиссёр Эмир Кустурица рассказал, что Россия - это "страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с Богом". Певица Мирей Матье отметила в связи с Днем России: "Дорогие друзья, поздравляю с этим прекрасным праздником вас и вашу большую прекрасную страну, к которой я особенно привязана".День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736719557.html
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россия, день россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Иностранцы рассказали, за что они любят Россию, в видео МИД
10:57 12.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД опубликовал видео, в котором иностранцы рассказывают, за что они любят Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. МИД РФ в честь Дня России разместил в своём аккаунте в Telegram два ролика, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию.
В рамках глобальной акции "Россия - это" друзья нашей страны за рубежом поделились, с чем она у них ассоциируется и чем нравится.
Например, в Марокко отметили, что Россия покорила космос, а во Вьетнаме упомянули, что наша страна является родиной вакцины от коронавируса "Спутник V", а в Бенине считают, что "без России мир бы не был таким, какой он есть".
Кроме того, зарубежные участники акции "Россия - это" заявили, что "Россия - это сила добра и справедливости во всём мире", "страна, которая всегда заставляет мечтать", "страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей", а по словам участника акции из Танзании, еще и "борщ, пельмени и блины".
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Зарубежные знаменитости также высказались о своей любви к России. В частности, кинорежиссёр Эмир Кустурица рассказал, что Россия - это "страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с Богом". Певица Мирей Матье отметила в связи с Днем России: "Дорогие друзья, поздравляю с этим прекрасным праздником вас и вашу большую прекрасную страну, к которой я особенно привязана".
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
 
РоссияДень РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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