https://ria.ru/20210612/velikobritaniya-1736734468.html

Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике"

Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике" - РИА Новости, 12.06.2021

Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике"

В посольстве Великобритании в России РИА Новости рассказали о черепахе, которая живет на территории дипмиссии. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:20

2021-06-12T11:20

2021-06-12T11:20

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В посольстве Великобритании в России РИА Новости рассказали о черепахе, которая живет на территории дипмиссии.По словам сотрудника посольства, красноухая черепаха "не так давно переселилась в искусственный пруд на территории посольства на тёплое время года". Tina the Turtle (такое имя было выбрано черепахе по итогам голосования в соцсетях) и несколько рыб чувствуют себя хорошо после переезда.В британском посольстве агентству рассказали, что "зимой она живет в аквариуме в одном из отделов посольства, его сотрудники за ней и ухаживают". Черепаха обитает в посольстве Великобритании уже 17 лет.Красноухая черепаха, или Желтобрюхая - вид черепах из семейства американских пресноводных черепах. Обитает в мелких озёрах, прудах и других водоёмах с низкими, заболоченными берегами. Ведёт относительно малоподвижный образ жизни.При правильном уходе черепахи могут прожить в неволе до 40-50 лет.

https://ria.ru/20200807/1575492284.html

https://ria.ru/20180911/1528271096.html

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