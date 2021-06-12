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Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике"
Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике" - РИА Новости, 12.06.2021
Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике"
В посольстве Великобритании в России РИА Новости рассказали о черепахе, которая живет на территории дипмиссии. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:20
2021-06-12T11:20
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В посольстве Великобритании в России РИА Новости рассказали о черепахе, которая живет на территории дипмиссии.По словам сотрудника посольства, красноухая черепаха "не так давно переселилась в искусственный пруд на территории посольства на тёплое время года". Tina the Turtle (такое имя было выбрано черепахе по итогам голосования в соцсетях) и несколько рыб чувствуют себя хорошо после переезда.В британском посольстве агентству рассказали, что "зимой она живет в аквариуме в одном из отделов посольства, его сотрудники за ней и ухаживают". Черепаха обитает в посольстве Великобритании уже 17 лет.Красноухая черепаха, или Желтобрюхая - вид черепах из семейства американских пресноводных черепах. Обитает в мелких озёрах, прудах и других водоёмах с низкими, заболоченными берегами. Ведёт относительно малоподвижный образ жизни.При правильном уходе черепахи могут прожить в неволе до 40-50 лет.
https://ria.ru/20200807/1575492284.html
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россия, великобритания, в мире
Посольство Британии в России рассказало о необычном "сотруднике"
11:20 12.06.2021
 
© Фото предоставлено посольством Великобритании в РФЧерепаха, обитающая на территории посольства Великобритании в РФ
Черепаха, обитающая на территории посольства Великобритании в РФ
© Фото предоставлено посольством Великобритании в РФ

В посольстве Британии в России рассказали о черепахе, которая живет на территории дипмиссии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В посольстве Великобритании в России РИА Новости рассказали о черепахе, которая живет на территории дипмиссии.
По словам сотрудника посольства, красноухая черепаха "не так давно переселилась в искусственный пруд на территории посольства на тёплое время года". Tina the Turtle (такое имя было выбрано черепахе по итогам голосования в соцсетях) и несколько рыб чувствуют себя хорошо после переезда.
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В британском посольстве агентству рассказали, что "зимой она живет в аквариуме в одном из отделов посольства, его сотрудники за ней и ухаживают". Черепаха обитает в посольстве Великобритании уже 17 лет.
Красноухая черепаха, или Желтобрюхая - вид черепах из семейства американских пресноводных черепах. Обитает в мелких озёрах, прудах и других водоёмах с низкими, заболоченными берегами. Ведёт относительно малоподвижный образ жизни.
При правильном уходе черепахи могут прожить в неволе до 40-50 лет.
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