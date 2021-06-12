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Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ

Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ - РИА Новости, 12.06.2021

Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ

Русская православная церковь пользуется в повседневной жизни множеством валют, так как является многонациональной и ее епархии расположены в разных... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T20:06

2021-06-12T20:06

2021-06-12T20:06

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

евросоюз

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Русская православная церковь пользуется в повседневной жизни множеством валют, так как является многонациональной и ее епархии расположены в разных государствах, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24"."Русская православная церковь - это церковь многонациональная, и на канонической территории нашей церкви используется самая разная валюта. Если в России мы держим свои деньги в рублях и рассчитываемся рублями, то в других странах мы держим деньги и рассчитываемся той валютой, которая в этих странах существует - это естественно", - сказал митрополит.На территории Евросоюза, отметил он, у приходов и епархий Русской церкви есть счета в евро, а в Соединенных Штатах Америки - в американских долларах.

https://ria.ru/20210607/zarplaty-1735992212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, евросоюз