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Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ
Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ - РИА Новости, 12.06.2021
Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ
Русская православная церковь пользуется в повседневной жизни множеством валют, так как является многонациональной и ее епархии расположены в разных... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:06
2021-06-12T20:06
2021-06-12T20:06
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
евросоюз
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Русская православная церковь пользуется в повседневной жизни множеством валют, так как является многонациональной и ее епархии расположены в разных государствах, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24"."Русская православная церковь - это церковь многонациональная, и на канонической территории нашей церкви используется самая разная валюта. Если в России мы держим свои деньги в рублях и рассчитываемся рублями, то в других странах мы держим деньги и рассчитываемся той валютой, которая в этих странах существует - это естественно", - сказал митрополит.На территории Евросоюза, отметил он, у приходов и епархий Русской церкви есть счета в евро, а в Соединенных Штатах Америки - в американских долларах.
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россия, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, евросоюз
Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ
Митрополит Иларион рассказал, что РПЦ является многонациональной и пользуется разными валютами