https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html
В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин
В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все пункты вакцинации в столице в выходные дни будут работать. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:16
2021-06-12T15:16
2021-06-12T15:32
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все пункты вакцинации в столице в выходные дни будут работать.Власти объявили в столице "длинные выходные", которые продлятся девять дней – с 12 по 20 июня."И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить", - написал Собянин в своем блоге.
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В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин
15:16 12.06.2021 (обновлено: 15:32 12.06.2021)
В Москве на "длинных выходных" будут работать пункты вакцинации, заявил мэр Москвы Собянин