https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html

В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин

В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин - РИА Новости, 12.06.2021

В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все пункты вакцинации в столице в выходные дни будут работать. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:16

2021-06-12T15:16

2021-06-12T15:32

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все пункты вакцинации в столице в выходные дни будут работать.Власти объявили в столице "длинные выходные", которые продлятся девять дней – с 12 по 20 июня."И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить", - написал Собянин в своем блоге.

https://ria.ru/20210612/sobyanin-1736757743.html

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