https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736788449.html
КНР разрешила экстренно применять CoronaVac в возрастной группе 3-17 лет
КНР разрешила экстренно применять CoronaVac в возрастной группе 3-17 лет - РИА Новости, 12.06.2021
КНР разрешила экстренно применять CoronaVac в возрастной группе 3-17 лет
Китай разрешил применять в экстренном порядке вакцину CoronaVac от COVID-19, разработанную компанией Sinovac, в возрастной группе от 3 до 17 лет. Об этом... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:04
2021-06-12T20:04
2021-06-12T20:04
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МОСКВА, 12 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил применять в экстренном порядке вакцину CoronaVac от COVID-19, разработанную компанией Sinovac, в возрастной группе от 3 до 17 лет. Об этом сообщило агентство Синьхуа. По словам представителей ряда соответствующих ведомств, в настоящее время в стране ведутся подготовительные работы к началу кампании вакцинации.
https://ria.ru/20210609/vaktsiny-1736318433.html
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