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Гинцбург пообещал разработать детскую вакцину от COVID-19 к 15 сентября
Гинцбург пообещал разработать детскую вакцину от COVID-19 к 15 сентября - РИА Новости, 12.06.2021
Гинцбург пообещал разработать детскую вакцину от COVID-19 к 15 сентября
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что к 15 сентября будет... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:32
2021-06-12T16:10
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что к 15 сентября будет готова детская вакцина от коронавируса.Путин в День России вручил государственные премии и наградил героев труда в Кремле. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год была присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V", в их числе и Гинцбургу. После церемонии награждения президент отдельно пообщался со всеми лауреатами в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Речь в беседе зашла и о процессе вакцинации от COVID-19. Президент поинтересовался у директора центра Гамалеи, когда появится детская прививка.Он отметил, что создатели препарата "три месяца потратили, уговаривая контрольные органы", чтобы можно было провести эти процедуры ускоренно."Три месяца. Но сейчас уговорили, буквально вчера-позавчера. И к 15 сентября, максимум - к 20 сентября, будет зарегистрирована", - заверил директор центра.Однако применение препарата будет иметь ограничение по возрасту, уточнил он."Одно "но" есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей - сколько я ни кричал, ни говорил, - соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать. Здесь у меня не хватает - я не знаю, чего, - может быть, веса для того, чтобы пробить", - отметил Гинцбург.Путин уточнил: "Но маленьких нет пока, да?". Глава центра Гамалеи в ответ подтвердил, что маленьким детям эту прививку сделать нельзя.
https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество
Гинцбург пообещал разработать детскую вакцину от COVID-19 к 15 сентября
15:32 12.06.2021 (обновлено: 16:10 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава Центра Гамалеи пообещал разработать детскую вакцину от коронавируса к 15 сентября

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что к 15 сентября будет готова детская вакцина от коронавируса.
Путин в День России вручил государственные премии и наградил героев труда в Кремле. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год была присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V", в их числе и Гинцбургу. После церемонии награждения президент отдельно пообщался со всеми лауреатами в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Речь в беседе зашла и о процессе вакцинации от COVID-19. Президент поинтересовался у директора центра Гамалеи, когда появится детская прививка.
"Спасибо за вопрос. Неожиданно, но как будто бы мы то обещание, которое вам из Ярославля давали, выполним. Может быть, где-то не к 1 сентября будет, но к 15 сентября будет", - ответил Гинцбург.
Он отметил, что создатели препарата "три месяца потратили, уговаривая контрольные органы", чтобы можно было провести эти процедуры ускоренно.
"Три месяца. Но сейчас уговорили, буквально вчера-позавчера. И к 15 сентября, максимум - к 20 сентября, будет зарегистрирована", - заверил директор центра.
Однако применение препарата будет иметь ограничение по возрасту, уточнил он.
"Одно "но" есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей - сколько я ни кричал, ни говорил, - соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать. Здесь у меня не хватает - я не знаю, чего, - может быть, веса для того, чтобы пробить", - отметил Гинцбург.
Путин уточнил: "Но маленьких нет пока, да?". Глава центра Гамалеи в ответ подтвердил, что маленьким детям эту прививку сделать нельзя.
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