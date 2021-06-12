https://ria.ru/20210612/udalenka-1736756929.html
Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку
Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку - РИА Новости, 12.06.2021
Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку
Власти Москвы рекомендуют с 13 июня работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:07
2021-06-12T15:07
2021-06-12T15:25
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют с 13 июня работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы."Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 13 июня 2021 года перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников", - говорится в документе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва
Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку
15:07 12.06.2021 (обновлено: 15:25 12.06.2021)
Власти Москвы рекомендовали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку