https://ria.ru/20210612/udalenka-1736756929.html

Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку

Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку - РИА Новости, 12.06.2021

Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку

Власти Москвы рекомендуют с 13 июня работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:07

2021-06-12T15:07

2021-06-12T15:25

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коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют с 13 июня работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы."Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 13 июня 2021 года перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210612/vykhodnye-1736756563.html

москва

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2021

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