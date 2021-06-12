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Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в РФ темп прироста заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:10
2021-06-12T11:10
2021-06-12T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика северная осетия - алания
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
магаданская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наименьший в РФ темп прироста заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%, 2. Кабардино-Балкарская Республика 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, ямало-ненецкий автономный округ (янао), магаданская область, республика адыгея, республика тыва
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
В Туве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19