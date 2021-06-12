https://ria.ru/20210612/tuva-1736733782.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в РФ темп прироста заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:10

2021-06-12T11:10

2021-06-12T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика северная осетия - алания

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

магаданская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наименьший в РФ темп прироста заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%, 2. Кабардино-Балкарская Республика 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%", - говорится в сообщении.

россия

магаданская область

республика адыгея

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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