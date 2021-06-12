https://ria.ru/20210612/stipendiya-1736746057.html
Гинцбург поблагодарил Путина за стипендии разработчикам "Спутника V"
Гинцбург поблагодарил Путина за стипендии разработчикам "Спутника V" - РИА Новости, 12.06.2021
Гинцбург поблагодарил Путина за стипендии разработчикам "Спутника V"
Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил президента России Владимира Путина за президентские стипендии... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:25
2021-06-12T13:25
2021-06-12T13:25
вакцина "спутник v"
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил президента России Владимира Путина за президентские стипендии разработчикам "Спутника V" и отметил, что в ближайшее время список получающих гранты значительно расширится.В субботу в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям "Спутника V". Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу."Я хотел бы еще передать низкий поклон от наших научных коллективов, которые мы сегодня здесь представляем, за те высокие награды, указ о которых был вчера опубликован, и за те президентские стипендии, которые некоторые участники проекта "Спутник V" уже начали получать, и насколько стало известно, в ближайшее время список участников, кто будет получать эти президентские гранты, значительно расширится", - сказал Гинцбург на церемонии.Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, общество
Гинцбург поблагодарил Путина за стипендии разработчикам "Спутника V"
Глава ГНЦ имени Гамалеи поблагодарил президента России за стипендии разработчикам "Спутника V"
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил президента России Владимира Путина за президентские стипендии разработчикам "Спутника V" и отметил, что в ближайшее время список получающих гранты значительно расширится.
В субботу в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям "Спутника V". Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.
"Я хотел бы еще передать низкий поклон от наших научных коллективов, которые мы сегодня здесь представляем, за те высокие награды, указ о которых был вчера опубликован, и за те президентские стипендии, которые некоторые участники проекта "Спутник V" уже начали получать, и насколько стало известно, в ближайшее время список участников, кто будет получать эти президентские гранты, значительно расширится", - сказал Гинцбург на церемонии.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.