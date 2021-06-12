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Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили - РИА Новости, 12.06.2021
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили
Шествие "Бессмертного полка" не пройдет 24 июня в традиционном формате из-за того, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:52
2021-06-12T13:09
коронавирус в россии
россия
бессмертный полк
елена цунаева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" не пройдет 24 июня в традиционном формате из-за того, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба организаторов акции Елена Цунаева."Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, это дистанция. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе", — отметила собеседница агентства.Цунаева подчеркнула, что идея мероприятия заключается в том, что его участники все вместе выходят в один день на улицу чествовать победителей.Она также поблагодарила всех "граждан, участников и партнеров", которые участвовали в акции 9 мая.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка трех миллионов заявок из разных стран.
https://ria.ru/20210602/obvinenie-1735259742.html
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коронавирус в россии, россия, бессмертный полк, елена цунаева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили
12:52 12.06.2021 (обновлено: 13:09 12.06.2021)
 
© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкУчастники во время акции "Бессмертный полк" в Таллинне. 2019 год
Участники во время акции Бессмертный полк в Таллинне. 2019 год - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Sputnik / Вадим Анцупов
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В России отменили шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" не пройдет 24 июня в традиционном формате из-за того, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба организаторов акции Елена Цунаева.
"Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, это дистанция. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе", — отметила собеседница агентства.
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Цунаева подчеркнула, что идея мероприятия заключается в том, что его участники все вместе выходят в один день на улицу чествовать победителей.
Она также поблагодарила всех "граждан, участников и партнеров", которые участвовали в акции 9 мая.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка трех миллионов заявок из разных стран.
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Коронавирус в РоссииРоссияБессмертный полкЕлена ЦунаеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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