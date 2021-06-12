https://ria.ru/20210612/shestvie-1736743226.html

Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили

Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили - РИА Новости, 12.06.2021

Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате отменили

Шествие "Бессмертного полка" не пройдет 24 июня в традиционном формате из-за того, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:52

2021-06-12T12:52

2021-06-12T13:09

коронавирус в россии

россия

бессмертный полк

елена цунаева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" не пройдет 24 июня в традиционном формате из-за того, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба организаторов акции Елена Цунаева."Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, это дистанция. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе", — отметила собеседница агентства.Цунаева подчеркнула, что идея мероприятия заключается в том, что его участники все вместе выходят в один день на улицу чествовать победителей.Она также поблагодарила всех "граждан, участников и партнеров", которые участвовали в акции 9 мая.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка трех миллионов заявок из разных стран.

https://ria.ru/20210602/obvinenie-1735259742.html

https://ria.ru/20210527/shtraf-1734395114.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, бессмертный полк, елена цунаева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество