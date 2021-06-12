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Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России
Главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём России. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:35
2021-06-12T11:35
россия
анатолий бибилов
аслан бжания
день россии
владимир путин
абхазия
южная осетия
общество
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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 12 июн – РИА Новости. Главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём России.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России. Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", - говорится в поздравлении Бжании.В тексте отмечается, что союзничество и стратегическое партнерство Абхазии и России имеет для республики жизненно важное значение. "И мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям", - заявил президент республики.В поздравлении главы Южной Осетии подчёркивается, что в своей новейшей истории Россия отмечает эту знаменательную дату как сильная и авторитетная держава, вносящая весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудничества между членами мирового сообщества. "В этот знаменательный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - говорится в тексте Бибилова.
https://ria.ru/20210612/video-1736731923.html
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россия, анатолий бибилов, аслан бжания, день россии, владимир путин, абхазия, южная осетия, общество
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России
11:35 12.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки на праздновании Дня России в Челябинске
Девушки на праздновании Дня России в Челябинске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили Владимира Путина с Днём России

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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 12 июн – РИА Новости. Главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём России.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
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"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России. Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", - говорится в поздравлении Бжании.
В тексте отмечается, что союзничество и стратегическое партнерство Абхазии и России имеет для республики жизненно важное значение. "И мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям", - заявил президент республики.
В поздравлении главы Южной Осетии подчёркивается, что в своей новейшей истории Россия отмечает эту знаменательную дату как сильная и авторитетная держава, вносящая весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудничества между членами мирового сообщества. "В этот знаменательный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - говорится в тексте Бибилова.
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РоссияАнатолий БибиловАслан БжанияДень РоссииВладимир ПутинАбхазияЮжная ОсетияОбщество
 
 
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