https://ria.ru/20210612/rossiya-1736735759.html

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем России

Главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём России. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:35

2021-06-12T11:35

2021-06-12T11:35

россия

анатолий бибилов

аслан бжания

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владимир путин

абхазия

южная осетия

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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 12 июн – РИА Новости. Главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём России.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России. Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", - говорится в поздравлении Бжании.В тексте отмечается, что союзничество и стратегическое партнерство Абхазии и России имеет для республики жизненно важное значение. "И мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям", - заявил президент республики.В поздравлении главы Южной Осетии подчёркивается, что в своей новейшей истории Россия отмечает эту знаменательную дату как сильная и авторитетная держава, вносящая весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудничества между членами мирового сообщества. "В этот знаменательный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - говорится в тексте Бибилова.

https://ria.ru/20210612/video-1736731923.html

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

россия

абхазия

южная осетия

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россия, анатолий бибилов, аслан бжания, день россии, владимир путин, абхазия, южная осетия, общество