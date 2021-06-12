https://ria.ru/20210612/rakova-1736772581.html

ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19

ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19

Власти Москвы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:15

2021-06-12T17:15

2021-06-12T17:26

распространение коронавируса

гкб № 15 имени о.м. филатова

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здоровье - общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался."Дополнительно мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек", - сказала Ракова журналистам.

https://ria.ru/20210612/rakova-1736772100.html

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гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество