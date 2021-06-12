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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/rakova-1736772581.html
ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19
ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19
Власти Москвы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:15
2021-06-12T17:26
распространение коронавируса
гкб № 15 имени о.м. филатова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался."Дополнительно мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек", - сказала Ракова журналистам.
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гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
ГКБ №15 имени Филатова вернется к работе с COVID-19
17:15 12.06.2021 (обновлено: 17:26 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ГКБ №15 имени Филатова вернется в работу с COVID-19 во вторник, заявила заммэра Москвы Ракова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
"Дополнительно мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек", - сказала Ракова журналистам.
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