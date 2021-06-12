https://ria.ru/20210612/rak-1736717386.html

Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам

Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам - РИА Новости, 12.06.2021

Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T04:23

2021-06-12T04:23

2021-06-12T05:08

александр мясников (врач)

россия

онкология

рак

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838818_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_e44e28d5b8580dbc7663f24124c89bcd.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем.По его словам, такое состояние может быть симптомом онкологического заболевания.Также медик подчеркнул, что кровавые слезы могут сигнализировать о болезнях печени.Еще одна болезнь, на которую могут указывать кровавые слезы, — эндометриоз, пояснил Мясников. Речь идет о хроническом заболевании женской репродуктивной системы, характеризующемся прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки за ее пределы.Опухоли слезных желез — группа новообразований слезной железы. Злокачественные новообразования быстро прогрессируют, нарушают подвижность глазного яблока, провоцируют боли и повышение внутриглазного давления. Возможно прорастание окружающих тканей и отдаленное метастазирование.

https://ria.ru/20210603/glaz-1735351720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество