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Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам
Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам - РИА Новости, 12.06.2021
Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T04:23
2021-06-12T05:08
александр мясников (врач)
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем.По его словам, такое состояние может быть симптомом онкологического заболевания.Также медик подчеркнул, что кровавые слезы могут сигнализировать о болезнях печени.Еще одна болезнь, на которую могут указывать кровавые слезы, — эндометриоз, пояснил Мясников. Речь идет о хроническом заболевании женской репродуктивной системы, характеризующемся прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки за ее пределы.Опухоли слезных желез — группа новообразований слезной железы. Злокачественные новообразования быстро прогрессируют, нарушают подвижность глазного яблока, провоцируют боли и повышение внутриглазного давления. Возможно прорастание окружающих тканей и отдаленное метастазирование.
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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество
Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам
04:23 12.06.2021 (обновлено: 05:08 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Доктор Мясников предупредил о характерных для рака слезах

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем.
По его словам, такое состояние может быть симптомом онкологического заболевания.
"Это бывает при онкологии слезной железы", — пояснил Мясников.
Также медик подчеркнул, что кровавые слезы могут сигнализировать о болезнях печени.
"Это ужасно. Это когда больной с болезнью печени, нарушением свертываемости, плачет, потеет кровью, у него слезы красные", — привел пример из врачебной практики специалист.
Еще одна болезнь, на которую могут указывать кровавые слезы, — эндометриоз, пояснил Мясников. Речь идет о хроническом заболевании женской репродуктивной системы, характеризующемся прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки за ее пределы.
Опухоли слезных желез — группа новообразований слезной железы. Злокачественные новообразования быстро прогрессируют, нарушают подвижность глазного яблока, провоцируют боли и повышение внутриглазного давления. Возможно прорастание окружающих тканей и отдаленное метастазирование.
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Александр Мясников (врач)РоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
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