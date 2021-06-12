https://ria.ru/20210612/rabota-1736747256.html

Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни

Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни - РИА Новости, 12.06.2021

Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни

Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни - с 12 по 14 июня включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:35

2021-06-12T13:35

2021-06-12T13:35

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни - с 12 по 14 июня включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Бирюков.

https://ria.ru/20210612/moskva-1736729696.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва