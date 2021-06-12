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Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни
Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни - РИА Новости, 12.06.2021
Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни
Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни - с 12 по 14 июня включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:35
2021-06-12T13:35
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни - с 12 по 14 июня включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Власти Москвы рассказали о работе городских служб в праздничные дни
13:35 12.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБорьба с жарой на улицах Москвы
Борьба с жарой на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заммэра Москвы Бирюков рассказал об усиленном режиме работы городских служб во время праздников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни - с 12 по 14 июня включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Бирюков.
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