Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/putin-1736744387.html
Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена
Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена - РИА Новости, 12.06.2021
Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена
Читатели Daily Mail прокомментировали интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:08
2021-06-12T13:09
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:124:2965:1792_1920x0_80_0_0_d60ad01a59dbdd21136f64257d1d5a57.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC.Во время беседы с журналистом российский президент отметил, что не удивлен скандальному заявлению Джо Байдена в его адрес и уже привык к атакам со всех сторон."Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеется над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже" — высказался пользователь с ником Facts Not Optional."Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться", — отметил smithp1."Байден — это бессвязное старое посмешище, он не в состоянии никого критиковать", — считает UkiwiK."Я верю Путину. Байден — бездушный лжец. Кажется, что он свободно делает шокирующие высказывания, но, на самом деле, не может составить даже одно предложение", — написал Having my say."Путин умен и тщательно подбирает слова, в отличие от Байдена и ему подобных", — подытожили пользователи. В марте президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.
https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
https://ria.ru/20210611/bayden-1736705075.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc2641b6b3ed79882844b905acc1c0d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена
13:08 12.06.2021 (обновлено: 13:09 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк

Британцы оценили ответ Путина на скандальное заявление президента США в его адрес

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC.
Во время беседы с журналистом российский президент отметил, что не удивлен скандальному заявлению Джо Байдена в его адрес и уже привык к атакам со всех сторон.
"Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеется над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже" — высказался пользователь с ником Facts Not Optional.
"Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться", — отметил smithp1.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 02:10
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
"Байден — это бессвязное старое посмешище, он не в состоянии никого критиковать", — считает UkiwiK.
"Я верю Путину. Байден — бездушный лжец. Кажется, что он свободно делает шокирующие высказывания, но, на самом деле, не может составить даже одно предложение", — написал Having my say.
"Путин умен и тщательно подбирает слова, в отличие от Байдена и ему подобных", — подытожили пользователи.
В марте президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 22:35
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
 
Джо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
Лента новостейМолния