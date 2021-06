https://ria.ru/20210612/putin-1736744387.html

Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена

Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена - РИА Новости, 12.06.2021

Британцы оценили реакцию Путина на скандальное заявление Байдена

Читатели Daily Mail прокомментировали интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:08

2021-06-12T13:08

2021-06-12T13:09

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC.Во время беседы с журналистом российский президент отметил, что не удивлен скандальному заявлению Джо Байдена в его адрес и уже привык к атакам со всех сторон."Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеется над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже" — высказался пользователь с ником Facts Not Optional."Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться", — отметил smithp1."Байден — это бессвязное старое посмешище, он не в состоянии никого критиковать", — считает UkiwiK."Я верю Путину. Байден — бездушный лжец. Кажется, что он свободно делает шокирующие высказывания, но, на самом деле, не может составить даже одно предложение", — написал Having my say."Путин умен и тщательно подбирает слова, в отличие от Байдена и ему подобных", — подытожили пользователи. В марте президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.

