https://ria.ru/20210612/protivostoyanie-1736713583.html

Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией

Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией - РИА Новости, 12.06.2021

Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией

Вашингтон надеется найти "путь вперед" в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T01:33

2021-06-12T01:33

2021-06-12T03:22

россия

вашингтон

g7

джо байден

владимир путин

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон надеется найти "путь вперед" в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN.Она вновь подчеркнула, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией.Отвечая на критику о том, что Байден встречается с Путиным на фоне обострившихся обвинений в адрес Москвы со стороны Вашингтона, Псаки отметила, что личная встреча глав двух государств важна."Это станет возможностью обсудить все проблемы, а также темы, над которыми мы можем работать вместе", — сказала пресс-секретарь Белого дома.Также на вопрос ведущего об ответе США на "кибератаки из России" Псаки добавила, что Вашингтон не будет отказываться от ответных мер в адрес Москвы.Саммит двух стран пройдет в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210612/biden-1736710865.html

россия

вашингтон

москва

сша

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россия, вашингтон, g7, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире