Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/protivostoyanie-1736713583.html
Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией
Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией - РИА Новости, 12.06.2021
Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией
Вашингтон надеется найти "путь вперед" в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:33
2021-06-12T03:22
россия
вашингтон
g7
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон надеется найти "путь вперед" в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN.Она вновь подчеркнула, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией.Отвечая на критику о том, что Байден встречается с Путиным на фоне обострившихся обвинений в адрес Москвы со стороны Вашингтона, Псаки отметила, что личная встреча глав двух государств важна."Это станет возможностью обсудить все проблемы, а также темы, над которыми мы можем работать вместе", — сказала пресс-секретарь Белого дома.Также на вопрос ведущего об ответе США на "кибератаки из России" Псаки добавила, что Вашингтон не будет отказываться от ответных мер в адрес Москвы.Саммит двух стран пройдет в Женеве 16 июня.
https://ria.ru/20210612/biden-1736710865.html
россия
вашингтон
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вашингтон, g7, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией
01:33 12.06.2021 (обновлено: 03:22 12.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Джен Псаки заявила, что США хотят найти "путь вперед" в отношениях с Россией

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон надеется найти "путь вперед" в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN.

"Он (Джо Байден. — Прим. ред.) встречается с президентом Путиным не вопреки разногласиям, а из-за них… Та степень противостояния, которой достигли наши отношения, — это не отвечает нашим интересам, и мы хотим найти путь вперед", — сказала Псаки.

Она вновь подчеркнула, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Отвечая на критику о том, что Байден встречается с Путиным на фоне обострившихся обвинений в адрес Москвы со стороны Вашингтона, Псаки отметила, что личная встреча глав двух государств важна.
"Это станет возможностью обсудить все проблемы, а также темы, над которыми мы можем работать вместе", — сказала пресс-секретарь Белого дома.
Также на вопрос ведущего об ответе США на "кибератаки из России" Псаки добавила, что Вашингтон не будет отказываться от ответных мер в адрес Москвы.
Саммит двух стран пройдет в Женеве 16 июня.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
00:24
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
 
РоссияВашингтонG7Джо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
09:04Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
Лента новостейМолния