https://ria.ru/20210612/press-konferentsiya-1736779822.html

NYT узнала причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

NYT узнала причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 13.06.2021

NYT узнала причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

В Белом доме решили не проводить совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Путина из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-12T18:29

2021-06-12T18:29

2021-06-13T00:35

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. В Белом доме решили не проводить совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Путина из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году, пишет газета New York Times.Накануне стало известно, что после переговоров в Женеве Байден подойдет к прессе один. Как указал представитель администрации, такой формат считается "наиболее подходящим". В Кремле подтвердили, что лидеры выйдут к журналистам по отдельности. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "скорее всего, это практика американского президента".По данным помощников Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но представители из американской администрации "помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки".На предыдущем саммите Россия — США в 2018 году Трамп, бывший тогда главой государства, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.Как пишет New York Times, решение об отдельной пресс-конференции Байдена призвано "лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году".Президенты России и США встретятся на следующей неделе в среду. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит. Предполагается, что лидеры обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/putin-1736729521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/bayden-1736677856.html

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россия, g7, дональд трамп, джо байден, джон маккейн (политик), женева (город), сша, в мире