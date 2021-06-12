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Празднование Дня России
Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2021
Празднование Дня России
РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:59
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день россии
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фото, день россии, фото

Празднование Дня России

17:59 12.06.2021 (обновлено: 18:03 12.06.2021)
 
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Праздничные мероприятия в День России проходят по всей стране.

На фото: молодому человеку рисуют на лице флаг страны.

Молодому человеку рисуют на лице флаг РФ во время празднования Дня России в Краснодаре
1 из 9

Праздничные мероприятия в День России проходят по всей стране.

На фото: молодому человеку рисуют на лице флаг страны.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Этот день традиционно отмечают народными гуляниями, спортивными соревнованиями и концертами.

На фото: участники массового заплыва.

Участники массового заплыва, посвященного Дню России, вокруг полуострова Басаргина во Владивостоке
2 из 9

Этот день традиционно отмечают народными гуляниями, спортивными соревнованиями и концертами.

На фото: участники массового заплыва.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

В Музее Победы москвичи выстроились в "живой" российский флаг, а в стенах МХТ имени Чехова состоится "Ночь поэзии".

На фото: женщина во время во время праздничных мероприятий на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Женщина во время празднования Дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
3 из 9

В Музее Победы москвичи выстроились в "живой" российский флаг, а в стенах МХТ имени Чехова состоится "Ночь поэзии".

На фото: женщина во время во время праздничных мероприятий на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

Военнослужащие Южного военного округа и волонтеры под музыку оркестра развернули 50-метровый государственный флаг у здания парка "Россия — моя история" в Ростове-на-Дону.

Военнослужащие Южного военного округа и волонтеры под музыку военного оркестра развернули 50-метровый государственный флаг России в честь празднования Дня России у здания Исторического парка Россия - моя история в Ростове - на - Дону.
4 из 9

Военнослужащие Южного военного округа и волонтеры под музыку оркестра развернули 50-метровый государственный флаг у здания парка "Россия — моя история" в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В Санкт-Петербурге в этот день проходит Фестиваль цветов. Мастера-флористы соревнуются между собой в различных номинациях, создавая цветочные композиции. Флористическое шоу сопровождается музыкальными концертами.

На фото: представители казачества на Главной городской площади Краснодара.

Представители казачества на Главной городской площади Краснодара в День России
5 из 9

В Санкт-Петербурге в этот день проходит Фестиваль цветов. Мастера-флористы соревнуются между собой в различных номинациях, создавая цветочные композиции. Флористическое шоу сопровождается музыкальными концертами.

На фото: представители казачества на Главной городской площади Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Рядом с надписью Пятигорск на склоне горы Машук студенты развернули флаг страны длиной 72 метра.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг РФ длиной 72 метра на склоне горы Машук в рамках празднования Дня России
6 из 9

Рядом с надписью Пятигорск на склоне горы Машук студенты развернули флаг страны длиной 72 метра.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Илья Питалев

Курсанты военно-патриотического центра "Вымпел" приняли участие в торжественной церемонии подъема государственного флага вместе с Героями Труда у Музея Победы на Поклонной горе.

Курсанты военно-патриотического центре Вымпел на торжественной церемонии подъема государственного флага России с участием Героев Труда у Музея Победы на Поклонной горе на праздновании Дня России в Москве
7 из 9

Курсанты военно-патриотического центра "Вымпел" приняли участие в торжественной церемонии подъема государственного флага вместе с Героями Труда у Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники флешмоба исполнили гимн страны в здании Музея Победы на Поклонной горе.

Участники флешмоба во время исполнения гимна России в здании Музея Победы на Поклонной горе на праздновании Дня России в Москве
8 из 9

Участники флешмоба исполнили гимн страны в здании Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На Мосту Поцелуев в Краснодаре провели акцию с баннером "Я люблю Россию".

Участники акции в честь Дня России на Мосту Поцелуев в Краснодаре с баннером Я люблю Россию
9 из 9

На Мосту Поцелуев в Краснодаре провели акцию с баннером "Я люблю Россию".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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