Празднование Дня России

Праздничные мероприятия в День России проходят по всей стране.
На фото: молодому человеку рисуют на лице флаг страны.
Праздничные мероприятия в День России проходят по всей стране.
На фото: молодому человеку рисуют на лице флаг страны.
Этот день традиционно отмечают народными гуляниями, спортивными соревнованиями и концертами.
На фото: участники массового заплыва.
Этот день традиционно отмечают народными гуляниями, спортивными соревнованиями и концертами.
На фото: участники массового заплыва.
В Музее Победы москвичи выстроились в "живой" российский флаг, а в стенах МХТ имени Чехова состоится "Ночь поэзии".
На фото: женщина во время во время праздничных мероприятий на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
В Музее Победы москвичи выстроились в "живой" российский флаг, а в стенах МХТ имени Чехова состоится "Ночь поэзии".
На фото: женщина во время во время праздничных мероприятий на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Военнослужащие Южного военного округа и волонтеры под музыку оркестра развернули 50-метровый государственный флаг у здания парка "Россия — моя история" в Ростове-на-Дону.
Военнослужащие Южного военного округа и волонтеры под музыку оркестра развернули 50-метровый государственный флаг у здания парка "Россия — моя история" в Ростове-на-Дону.
В Санкт-Петербурге в этот день проходит Фестиваль цветов. Мастера-флористы соревнуются между собой в различных номинациях, создавая цветочные композиции. Флористическое шоу сопровождается музыкальными концертами.
На фото: представители казачества на Главной городской площади Краснодара.
В Санкт-Петербурге в этот день проходит Фестиваль цветов. Мастера-флористы соревнуются между собой в различных номинациях, создавая цветочные композиции. Флористическое шоу сопровождается музыкальными концертами.
На фото: представители казачества на Главной городской площади Краснодара.
Рядом с надписью Пятигорск на склоне горы Машук студенты развернули флаг страны длиной 72 метра.
Рядом с надписью Пятигорск на склоне горы Машук студенты развернули флаг страны длиной 72 метра.
Курсанты военно-патриотического центра "Вымпел" приняли участие в торжественной церемонии подъема государственного флага вместе с Героями Труда у Музея Победы на Поклонной горе.
Курсанты военно-патриотического центра "Вымпел" приняли участие в торжественной церемонии подъема государственного флага вместе с Героями Труда у Музея Победы на Поклонной горе.
Участники флешмоба исполнили гимн страны в здании Музея Победы на Поклонной горе.
Участники флешмоба исполнили гимн страны в здании Музея Победы на Поклонной горе.
На Мосту Поцелуев в Краснодаре провели акцию с баннером "Я люблю Россию".
На Мосту Поцелуев в Краснодаре провели акцию с баннером "Я люблю Россию".