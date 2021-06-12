Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/politik-1736761848.html
В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой
В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой - РИА Новости, 12.06.2021
В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой
Неизвестный бросил муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона перед началом "Марша за свободы" в Париже, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:46
2021-06-12T18:33
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736776322_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_67752206d27769ae6f129106e6ae3f33.png
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Неизвестный бросил муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона перед началом "Марша за свободы" в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В субботу в Париже и ряде других городах Франции проводятся "марши за свободы", участники которых вышли с протестом против ультраправых идей.Участники марша в Париже собрались у площади Клиши в девятом округе.До старта парижской акции Меланшон, стоявший в главе колонны, отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент в толпу, которая окружала Меланшона, полетела мука. Мужчину, который бросил муку, быстро увели.Мука попала не только в политика, но и в стоявших рядом журналистов.Колонна начала движение по направлению к площади Республики около 14.20 (15.20 мск).Организаторами акции выступили левые организации, а также французские профсоюзы.На подходе к площади Клиши дежурили наряды полиции, досматривая содержимое сумок пришедших на акцию. По ходу следования колонны по бульвару Клиши правоохранительных органов нет.По сообщению СМИ, в субботу по всей Франции запланировано более 140 манифестаций подобного рода.
https://ria.ru/20210610/makron-1736352750.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лидера левой партии Меланшона обсыпали мукой на манифестации в Париже
Лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Меланшона в субботу обсыпали мукой на манифестации в Париже. Досталось и стоявшим рядом с ним журналистам.
2021-06-12T15:46
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736776322_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ce25362e0cb2cc6cfbae1578701fa343.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, париж, в мире
В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой
15:46 12.06.2021 (обновлено: 18:33 12.06.2021)
 

В Париже в лидера левой французской партии "Непокорившаяся Франция" бросили мукой

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Неизвестный бросил муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона перед началом "Марша за свободы" в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу в Париже и ряде других городах Франции проводятся "марши за свободы", участники которых вышли с протестом против ультраправых идей.
Участники марша в Париже собрались у площади Клиши в девятом округе.
До старта парижской акции Меланшон, стоявший в главе колонны, отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент в толпу, которая окружала Меланшона, полетела мука. Мужчину, который бросил муку, быстро увели.
Мука попала не только в политика, но и в стоявших рядом журналистов.
Колонна начала движение по направлению к площади Республики около 14.20 (15.20 мск).
Организаторами акции выступили левые организации, а также французские профсоюзы.
На подходе к площади Клиши дежурили наряды полиции, досматривая содержимое сумок пришедших на акцию. По ходу следования колонны по бульвару Клиши правоохранительных органов нет.
По сообщению СМИ, в субботу по всей Франции запланировано более 140 манифестаций подобного рода.
Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с жителями в Валансе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 08:00
"Все подстроил сам": рейтинг президенту поднимают пощечинами
 
ФранцияПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
Лента новостейМолния