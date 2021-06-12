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В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой

В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой - РИА Новости, 12.06.2021

В Париже в Жан-Люка Меланшона бросили мукой

Неизвестный бросил муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона перед началом "Марша за свободы" в Париже, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:46

2021-06-12T15:46

2021-06-12T18:33

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Неизвестный бросил муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона перед началом "Марша за свободы" в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В субботу в Париже и ряде других городах Франции проводятся "марши за свободы", участники которых вышли с протестом против ультраправых идей.Участники марша в Париже собрались у площади Клиши в девятом округе.До старта парижской акции Меланшон, стоявший в главе колонны, отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент в толпу, которая окружала Меланшона, полетела мука. Мужчину, который бросил муку, быстро увели.Мука попала не только в политика, но и в стоявших рядом журналистов.Колонна начала движение по направлению к площади Республики около 14.20 (15.20 мск).Организаторами акции выступили левые организации, а также французские профсоюзы.На подходе к площади Клиши дежурили наряды полиции, досматривая содержимое сумок пришедших на акцию. По ходу следования колонны по бульвару Клиши правоохранительных органов нет.По сообщению СМИ, в субботу по всей Франции запланировано более 140 манифестаций подобного рода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лидера левой партии Меланшона обсыпали мукой на манифестации в Париже Лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Меланшона в субботу обсыпали мукой на манифестации в Париже. Досталось и стоявшим рядом с ним журналистам. 2021-06-12T15:46 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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франция, париж, в мире