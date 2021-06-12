https://ria.ru/20210612/pokhischenie-1736741658.html
СК возбудил дело после после похищения ребенка в Подмосковье
СК возбудил дело после после похищения ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 12.06.2021
СК возбудил дело после после похищения ребенка в Подмосковье
СК возбудил дело после того, как женщина, присматривавшая за двухлетней дочерью подруги в Подмосковье, увела её в неизвестном направлении, сообщила старший... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:37
2021-06-12T12:37
2021-06-12T12:37
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
видное
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. СК возбудил дело после того, как женщина, присматривавшая за двухлетней дочерью подруги в Подмосковье, увела её в неизвестном направлении, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что женщина из города Видное в Подмосковье, присматривавшая за ребёнком подруги, увела его в неизвестном направлении."Следственным отделом по городу Видное ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 2-летней девочки", - сказала Врадий.По данным следствия, 11 июня в правоохранительные органы обратилась мать ребенка заявив о безвестном исчезновении дочери. Девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая вечером увела девочку из дома в неизвестном направлении.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210612/rebenok-1736729339.html
https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), видное, происшествия
СК возбудил дело после после похищения ребенка в Подмосковье
В Подмосковье возбудили дело после того, как присматривавшая за девочкой женщина, похитила ее