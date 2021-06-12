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Москвичей предупредили о грозе и низком давлении
Москвичей предупредили о грозе и низком давлении - РИА Новости, 12.06.2021
Москвичей предупредили о грозе и низком давлении
Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Москве во второй половине дня, температура повысится до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:30
2021-06-12T09:30
михаил леус
погода
день россии
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Москве во второй половине дня, температура повысится до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием обширной циклонической ложбины, углубляющейся с северо-запада. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24", - сообщил Леус.Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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михаил леус, погода, день россии, москва, общество
Москвичей предупредили о грозе и низком давлении
09:30 12.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозой

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Москве во второй половине дня, температура повысится до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием обширной циклонической ложбины, углубляющейся с северо-запада. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24", - сообщил Леус.
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Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
 
Михаил ЛеусПогодаДень РоссииМоскваОбщество
 
 
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