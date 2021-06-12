https://ria.ru/20210612/pogoda-1736725747.html

Москвичей предупредили о грозе и низком давлении

Москвичей предупредили о грозе и низком давлении - РИА Новости, 12.06.2021

Москвичей предупредили о грозе и низком давлении

Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Москве во второй половине дня, температура повысится до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T09:30

2021-06-12T09:30

2021-06-12T09:30

михаил леус

погода

день россии

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Москве во второй половине дня, температура повысится до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием обширной циклонической ложбины, углубляющейся с северо-запада. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24", - сообщил Леус.Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/pogoda-1736639961.html

москва

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2021

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михаил леус, погода, день россии, москва, общество