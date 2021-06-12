Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/podrostki-1736710166.html
В Петрозаводске три подростка утонули в реке
В Петрозаводске три подростка утонули в реке - РИА Новости, 12.06.2021
В Петрозаводске три подростка утонули в реке
Трое пятнадцатилетних подростков утонули в реке в Петрозаводске, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T00:13
2021-06-12T00:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
петрозаводск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/146570/90/1465709094_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37cb82b9f5d8161fd6814890dba67b45.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Трое пятнадцатилетних подростков утонули в реке в Петрозаводске, сообщается на сайте СК.Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Как отмечает ведомство, 11 июня подростки купались в неположенном месте на набережной в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.На месте продолжают работать следователи, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210601/adygeya-1735169587.html
россия
москва
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/146570/90/1465709094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b675af8758d3fa154d8297ef71bdd6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, петрозаводск, происшествия
В Петрозаводске три подростка утонули в реке
00:13 12.06.2021 (обновлено: 00:53 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк

В Петрозаводске три подростка утонули в реке, не справившись с течением

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Трое пятнадцатилетних подростков утонули в реке в Петрозаводске, сообщается на сайте СК.
Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Как отмечает ведомство, 11 июня подростки купались в неположенном месте на набережной в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.
На месте продолжают работать следователи, добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 22:09
В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПетрозаводскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
09:04Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
Лента новостейМолния