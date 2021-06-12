https://ria.ru/20210612/podrostki-1736710166.html

В Петрозаводске три подростка утонули в реке

В Петрозаводске три подростка утонули в реке - РИА Новости, 12.06.2021

В Петрозаводске три подростка утонули в реке

Трое пятнадцатилетних подростков утонули в реке в Петрозаводске, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T00:13

2021-06-12T00:13

2021-06-12T00:53

россия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Трое пятнадцатилетних подростков утонули в реке в Петрозаводске, сообщается на сайте СК.Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Как отмечает ведомство, 11 июня подростки купались в неположенном месте на набережной в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.На месте продолжают работать следователи, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210601/adygeya-1735169587.html

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, петрозаводск, происшествия